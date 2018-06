Just zum Schuljahresabschluss hatten die 5. Klässler ihre Stehpulte fertig gestellt. In der letzten Werkstunde vor den Sommerferien luden sie die ganze Schule Rüfenach zum Stehpult-Apéro ein.

Mit persönlichen Einladungen und Plakaten hatten die 5. Klässlerzum Stehpult-Apéro geladen: die Kindergärtler, Schulkinder, Lehrpersonen und alle Helferinnen und Helfer an der Schule. In den vergangenen Monaten hatten sie einen Stehpult gebaut – und diese sollten nun mit einem Fest eingeweiht werden.

Der Bau des Stehpultes erforderte ein präzises Arbeiten und Ausdauer. Aus einer Holzplatte wurden alle Teile des Stehpultes herausgeschnitten. Mit der grossen und geduldigen Unterstützung des Assistenten Martin Hildebrandt, ursprünglich Schreiner von Beruf, schnitten sie die Teile mit der Stichsage zurecht, schraubten sie zusammen und lasierten sie. Einige Schülerinnen verzierten ihre Stehpulte zusätzlich mit Bildern.

Schön und trendy sehen die fertigen Pulte aus – die Kinder können stolz auf ihre Werke sein. Der 90 cm hohe Stehpult lässt sich sowohl zum Feiern, aber auch fürs Lernen ideal nutzen.

Schlaraffenland auf Stehtischen

Das Jahresmotto „Kunterbunt unterwegs“ nahmen die Kinder mit dem Backen von bunten Kuchen und Guetzlis auf. Sie brachten viele feine Kuchen und Gebäcke von zuhause mit. Besonders begehrt war auch die feine, hausgemachte Limonade. Die Nachfrage war so gross, dass die Kinder kaum mit Nachfüllen nachkamen. Dazu hatte die Klasse im Englischunterrich Scones gebacken, für diesen Anlass bunt gefärbt. Die Stehpulte waren so reich gedeckt, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass dies alles gegessen wird. Doch am Schluss aber waren alle Kuchenplatten „rübistübi“ leer. Nur noch einige Krümel erinnerten an die Gebäcke.

Tanz fürs Examen geprobt

Die Vernissage war für die Mittelstufe eine ideale Gelegenheit, ihren Tanz, den sie fürs Abschlussfest einstudieren, erstmals vor Publikum aufzuführen. Die drei Mädchen Annina, Evelin und Oliwia haben den Tanz selber choreografiert und mit der 4. bis 6. Klasse eingeübt. Ein sehr schöner, wirkungsvoller Tanz ist entstanden – ein Tanz, der auch eine Geschichte erzählt.

Die Kindergärtler und Unterstufenschüler kehrten wieder in ihr Schulzimmer zurück. Die 5. Klässler räumten auf. Einige von ihnen nahmen die Stehpulte gleich nach Hause. Im nächsten Jahr werden sie diese gut beim Lernen – oder auch für ein Fest zwischendurch - gebrauchen können.

Fotos und Text: Cornelia Thürlemann