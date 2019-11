Kulturtage im Kanton Aargau 2019

Eine farbenfrohe Welt für einen Tag in Frick

Der alljährliche Mädchenkulturtag fand am 09. November 2019 unter dem Motto "Colour your Life" statt. Rund 150 begeisterte Mädchen trafen sich in Frick, um ein wenig mehr Farbe in den doch sehr bewölkten Samstagnachmittag zu bringen. Die Jugendarbeitsstelle Surbtal-Würenlingen war mit 11 Teilnehmerinnen ein Teil dieses Geschehens. Von Songwriting, Natur-Makeup, Smoothies, Tanzen zu Schmuckwerkstatt für die Mädels gab es dieses Jahr viel Neues auszuprobieren. Die Mädchen aus der Region Surbtal-Würenlingen haben sich für die Kurse Trampolin hüpfen, Vertikaltuch, Horror-Makeup, Smoothies, Schmuckwerkstatt und Naturkosmetik interessiert. Mit viel Freude und Engagement nahmen die Mädchen an den diversen Workshops teil und lernten nebenbei viele neue Girls aus anderen Regionen des Kanton Aargaus kennen. Am Ende des Tages hatten die Teilnehmerinnen die Möglichkeit ihre mitgebrachte Kleidung bei einem Kleideraustausch einzutauschen. Die anschliessende Disco wurde fast bis zum Ende genutzt, sodass der Tag mit einer euphorischen Stimmung enden konnte.

Boys in Action in Brugg

Der Bubenkulturatg fand am selben Datum im Jugendkulturzentrum Piccadilly in Brugg statt. Unter dem Motto Boys'n'action konnten die Jugendlichen an verschiedenen Workshops teilnehmen wie Parcours, Manga zeichnen, Graffiti sprayen, Zaubern u.v.m. Die drei Jugendlichen welche mit der JAST angereist waren hatten sichtlich Spass und genossen die Zeit in den Workshops. Am Abend trafen sich dann ca. 60 Jungs im Saal des Jugendkulturzentrums und assen zusammen das Abendessen. Anschliessend ans Essen, hatten die Jungs Zeit, um das Jugendzentrum und die anderen Jugendlichen kennenzulernen, bevor sie erschöpft und mit vielen tollen Erinnerungen nach Hause gingen. Die Kulturtage finden jährlich statt und die JAST freut sich immer wieder auf motivierte Teilnehmende.