Am 16. August 2018 haben wir in der Jugi über den schweren Schicksalsschlag von Jason Haller (21) aus Gränichen gesprochen. Die Kinder fanden die Tatsache, dass Jason nicht bei seinen Eltern wohnen kann schrecklich und wollten helfen. Das nahmen wir Leiter uns zu Herzen und veranstalteten deshalb am Samstag, 25.08.2018, einen Kuchenverkauf vor dem Migros Voi in Unterkulm. Rund 15 Kinder standen von 09:00 bis 11:30 Uhr im Einsatz.

Aller Anfang ist schwer – das mussten auch die Kinder feststellen, da sie anfangs noch ein wenig Unterstützung der Leiterinnen brauchten. Doch schon nach kurzer Zeit fassten sie neuen Mut und sprachen die Kunden der Migros selbst an. Mit Zeitungsartikeln und Plakaten (gestaltet von der Jugendarbeit Kulm) erzählten sie von Jasons Schicksal, ihrer Spendenaktion und ihren feinen Kuchen. Während die eine Hälfte auf den Kuchenverkauf aufmerksam machte, war die andere Hälfte damit beschäftigt, den Kuchen für die Kundschaft einzupacken. Das Angebot war gross: vom Apfelkuchen, über Schokoladen- und Zitronenkuchen, bis zu Lebkuchen und Brownies hatten wir alles im Angebot. Highlight des Tages war der Besuch von Jason und seinen Eltern, die wir am Tag zuvor zu einem Stück Kuchen eingeladen haben. Die Kinder begrüssten Jason herzlich.

Zum Schluss der Spendenaktion übergaben die Kinder die gesammelten Spenden in der Höhe von Fr. 1'022.00. Es war ein voller Erfolg!

Selina Basso