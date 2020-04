KSB: Guido Laube übernimmt die Leitung der Klinik für Kinder und Jugendliche

Die Klinik für Kinder und Jugendliche des Kantonsspitals Baden (KSB) hat einen neuen Leiter: Professor Guido Laube tritt die Nachfolge von Chefarzt Markus Wopmann an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der 53-jährige Laube war zuvor als Abteilungsleiter Nephrologie am Universitäts-Kinderspital in Zürich tätig.

Als Bürger von Lengnau ist Guido Laube mit der Region Ost-Aargau bestens vertraut. Nach dem Medizinstudium an der Universität Zürich liess er sich zum Facharzt für Pädiatrie, danach zum Facharzt für pädiatrische Nephrologie ausbilden. Seit 2017 ist der Nierenspezialist Titularprofessor an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich.

«Dank Guido Laube wird das KSB sein Angebot in der Klinik für Kinder und Jugendliche nicht nur weiterführen, sondern sogar noch ausbauen können. Denn sein Spezialgebiet, die pädiatrische Nephrologie, ist bisher im Kanton Aargau nicht vertreten», sagt KSB-CEO Adrian Schmitter.

Guido Laube wird seine Verantwortung als Chefarzt im KSB ab dem 1. Mai 2020 wahrnehmen. Der 65-jährige Markus Wopmann, der die Klinik für Kinder und Jugendliche am KSB jahrzehntelang geprägt hat, wird sich sukzessive in den Ruhestand verabschieden. «Markus Wopmann gilt ein riesiges Dankeschön für die langjährige Treue und seinen unermüdlichen Einsatz, insbesondere in der Kinderschutzgruppe», sagt Adrian Schmitter.