Am Freitagabend nahm der Sportverein Fislisbach mit je einer Mannschaft am Faustball- und Indiaca-Turnier teil. Die Faustballer erreichten von 10 Mannschaften leider nur den 8ten Schlussrang. Besser machten es die Frauen der Indiaca-Mannschaft. Diese erreichten den hervorragenden 3. Podestplatz.

Am Samstagmorgen fuhren das Team-Aerobic, die Barrengruppe sowie zwei Mannschaften, welche am Spieltest-Allround teilnahmen, nach Würenlos, um dort am dreiteiligen Vereinswettkampf ihr turnerisches Können unter Beweis zu stellen.

Der erste Wettkampfteil bestritt das Team-Aerobic. Diese erreichten die tolle Note 9.02. Die vielen Turnerinnen am Schulstufenbarren zeigten eine solide Darbietung und erhielten die Note 8.02 in zweiten Wettkampfteil. Zum Abschluss des Wettkampftages stand der Fachtest Allround auf dem Programm. Die 7 Turnerinnen und 5 Turner zeigten bei den zwei Spielen, Goba und Beach-Ball ihre Talente. Aus der soliden Gruppenleistung resultierte die gute Note von 8.60. Mit einer erfreulichen Gesamtnote von 25.64 erreichten die Turnerinnen und Turner aus Fislisbach in der 3. Stärkeklasse den guten 8. Rang von insgesamt 18 gestarteten Mannschaften.

Zu guter letzt trafen sich am frühen Sonntagmorgen knapp 50 Mädchen und Knaben mit ihren blauen T-Shirts bei der Bushaltestelle um den letzten Wettkampftag in Angriff zu nehmen. Die Kinder waren allesamt aufgeregt, hatte man doch viel geübt für diesen Anlass. Am Morgen fand der Einzelwettkampf statt, in dem es eine Wertung nach Alter und Geschlecht getrennt gab. Jeder absolvierte den Plauschparcours, den Hindernislauf, einen 60m Lauf und den Weitsprung. Drei Fislisbacher schafften es dabei aufs Podest: Janic Lepri wurde in der Kategorie U14 zweiter, Alessandro Ambrosio bei den U12 dritter und Sven Gobeli schafte es bei den U10 sogar zuoberst auf das Podest - Herzliche Gratulation!

Am Mittag stiessen noch ein paar Kinder mehr dazu, denn nun stand der dreiteilige Vereinswettkampf an. Jedes Kind absolvierte je nach seinen Stärken eine bis drei Disziplinen. Es standen die Disziplinen Ballwurf, Unihockeyparcours, 800m, Spieltest, Hindernislauf, Weitsprung und Pendelstafette an. Der grosse Einsatz aller Teilnehmer zahlte sich aus – die Jugendabteilung des Sportvereins Fislisbach erreichte die Note 25.40 was für den tollen vierten Schlussrang von gesamthaft 15 Vereinen reichte.

Den Abschluss des Sonntags bildete die Vereinspendelstafette, an der der Verein mit acht Mannschaften teilnahm und auch hier zwei Podestplätze erreichte.

Es war ein sehr gelungenes und erfolgreiches Turnfestwochenende bei strahlendem Sonnenschein. Ein grosses Dankeschön geht an die Leiter und Leiterinnen, welche mit ihrer Gruppe fleissig geübt haben und allen Eltern für die tolle Unterstützung!

(geschrieben von Sara Kollbrunner)