Projektwoche Berufswahl

Bereits in der zweiten Schulwoche waren die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Untergäu ganz im Berufsfieber. Sie hatten während dieser Projektwoche die Möglichkeit, sich mit der Arbeits- und Berufswelt auseinanderzusetzen. Dabei gingen die Schülerinnen und Schüler jahrgangsgetrennte Wege.

Die 7.Klässler entdeckten den Sinn der Arbeit. Auf diversen Ausflügen erkannten sie, dass hinter alltäglichen Dingen wie Stromversorgung, Abwasserreinigung und Abfallentsorgung eine gut organisierte Arbeitswelt steckt. Da sie neu an der KSU sind, hatten sie während dieser Woche auch Zeit, ihre neuen Klassenkolleginnen und –kollegen kennenzulernen.

Die 8.Klässler sind bereits einen Schritt weiter. Sie schauten sich Berufe konkret in umliegenden grösseren Firmen an, nachdem sie in Referaten die grosse Palette an Berufen in den drei Wirtschaftssektoren kennengelernt hatten. Auch der Besuch des Berufsinformationszentrums in Olten war fester Bestandteil dieser Woche, damit die Jugendlichen wissen, wo sie weitere Informationen und Hilfe für ihre Berufswahl finden können.

Die 9.Klässler haben schon das ganze Rüstzeug für ihre Bewerbungen im Rucksack. Sie übten während dieser Woche das Bewerben auf Lehrstellen und das Auftreten bei Vorstellungsgesprächen. Dazu schlüpften sie einerseits in die Rolle des strengen, prüfenden Chefs, andererseits bewarben sie sich selber bei den eigens fiktiv gegründeten Firmen. Referenten aus der realen Wirtschaft zeigten ihnen, worauf sie bei den Gesprächen und Bewerbungsunterlagen achten müssen.

Die während der Woche entstandenen Produkte zeigten die Schülerinnen und Schüler im Lichthof des Schulhauses Thalacker einem grossen Publikum. Es ist bemerkenswert, wie ernsthaft die Jugendlichen an dieses Thema herangingen – immerhin geht es um ihre Zukunft.

Simon Herzig