Der Gewerbeverein Oberwil will laut BZ-Artikel vom 17.10.19 den Stau in der Mühlemattstrasse mit dem Bau einer neuen Zubringerstrasse bekämpfen. Das tönt gut, ist aber so falsch, wie wenn man Feuer mit Benzin löschen wollte. Man verringert den Stau nicht, indem man mehr Autos zuführt. Die Gemeindeversammlung von Oberwil hat die Langmattstrasse mit guten Gründen schon 5 Mal abgelehnt. Seither hat sich nichts geändert. Deshalb auch zum 6. Mal NEIN zur Langmattstrasse!

Markus Stokar, Oberwil