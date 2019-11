Kosmetik Portmann feiert 40-Jahre-Jubiläum

1979 eröffnete Monica Hauser-Portmann, Kosmetikerin EFZ, in Biberist ihr Geschäft „Kosmetik Portmann“. 15 Jahre später ergab sich die Möglichkeit, das frühere Elternhaus, ein gemütliches Kleinbauernhaus, in Bellach umzubauen. Nebst Wohnraum wurden in einem separaten Teil helle, einladende Geschäftsräume errichtet. Die Lage ist optimal, einerseits findet sich fast vor der Haustür eine Bushaltestelle und zudem sorgt die Nähe zum Wald und zum Bellacher Weiher für eine ruhige Umgebung. Dies erlaubt es den Kundinnen und Kunden sich nicht nur pflegen zu lassen, sondern auch kurz dem Alltag zu entfliehen.

Das Angebot von „Kosmetik Portmann“ reicht von der Gesichtspflege für Damen und Herren über Körperpflege bis hin zu Farb-Beratungen. Die individuelle Beratung der Kundschaft ist Monica Hauser und ihren beiden Mitarbeiterinnen sehr wichtig. In den vergangenen Jahren hat Monica Hauser zudem 11 Lernende ausgebildet.

40 Jahre führt sie nun ihr Geschäft. Zeit für ein Dankeschön an die treue Kundschaft. Mit einem Apéro sowie einem Fachreferat durch Rolf Stehr, der über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich Kosmetik berichtete, wurde dieses Jubiläum gefeiert - und so hoffentlich ein weiterer Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden jeglichen Alters gelegt.

www.kosmetikportmann.ch