Am Sonntag, 7. April, wurden im Kirchgemeindehaus Unterentfelden sechs junge Damen und acht junge Herren konfirmiert. Die Konfirmanden gestalteten ihren Gottesdienst zum Thema „Treasure hunters“ – „Schatzjäger“. In der Predigt sprach Vikar Michael Rust über die himmlischen Schätze, die unvergänglich sind und uns durch den Glauben an Jesus Christus zuteil werden. Durch Pfarrer Christian Bieri und Vikar Michael Rust erhielten die Konfirmanden ihren selbst gewählten Konfirmationsspruch und wurden gesegnet.