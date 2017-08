In der letzten Ferienwoche sind wir, Esther Worbs, Bruno Zihlmann zusammen mit den Konfirmanden aus Teufenthal, von Teufenthal aus mit dem Bus gestartet. Vom Schloss Hallwil aus ging der Weg um den See über Tennwil bis Aesch und Mosen, ca. 15 km, die Konfirmanden waren fit und es ging zügig voran. Es war etwas bedeckt, und die Sonne zeigte sich nur wenig, zwischendurch hat es geregnet. In Beinwil angekommen, fing es dann heftig an zu regnen. Am zweiten Tag war das Wetter zum Glück gut und wir konnten auf dem See Kanu fahren. Alles wunderbar, das Wasser und das Wetter spielte an diesem Tag mit. Auf der Rückreise wurden wir nochmals nass. Aber wie heisst es so schön, es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung. Den Regenschutz hatten zum Glück alle dabei.

Während ihres Aufenthalts haben die Jugendlichen Fotos geschossen zu denen sie am Samstag den 19. August, im Gottesdienst, um 18.30 Geschichten erzählen wollen. Drei trotz allem wunderschöne Tage am Hallwilersee finden so ihren Abschluss.