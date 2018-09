13 Konfirmanden aus Unterentfelden verbrachten zusammen mit dem Leiterteam vom 22. bis zum 24. September ihr Weekend im Camp Rock in Bischofszell.

Unter dem Motto „The four / Die 4 Punkte“ setzten sie sich in dieser Zeit mit den Grundlagen des christlichen Glaubens auseinander und überlegten sich, was sie zur Zeit glauben und was ihnen wichtig ist. Inputs von Sozialdiakonin Nicole Niederhauser, Vikar Michael Rust und Pfarrer Christian Bieri regten zum Nachdenken und zum Gespräch an. Die jugendlichen Helfer Leo Moser, Samara Boxler und Gabriel Bolzhauser unterstützten mit weiteren praktischen Beiträgen.

Zwischendurch blieb viel Zeit für Spass und Sport. Am Samstagmorgen spielten die Konfirmanden im Menschen-Töggelikasten und auf dem Basketballplatz. Am Samstagnachmittag brauchten sie ihren ganzen Mut bei der Überwindung der steilen Felswand beim Abseilen. Zur Belohnung folgte die Freizeit auf dem Flugplatz Sitterdorf, wo zahlreiche Spielgeräte das „Kind im Konfirmanden“ weckten.

Mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde das Weekend abgeschlossen. Müde und zufrieden kamen alle am Sonntagnachmittag wieder zuhause an.