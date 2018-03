Die Kollekte des letzten Suppentages im Kapuzinerkloster Solothurn erhielt am Mittwoch, 28. März, das Seraphische Liebeswerk in Solothurn. Dessen Leiterin Käthy Arnold nahm die Spende von 767 Franken aus der Hand von Urs Bucher entgegen, dem Initiator der mittlerweile bereits Tradition gewordenen Suppentage im Kapuzinerkloster, die jeweils am 3. Montag des Monats über Mittag stattfinden.

Laut Käthy Arnold wird das Seraphische Liebeswerk SLS die Spende benutzen, um Notsituationen von Schweizer Familien überbrücken zu helfen. Solche Hilfsmassnahmen gehören zu den Kernaufgaben des SLS.