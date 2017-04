Auch dieses Jahr findet im reformierten Kirchgemeindehaus in Wettingen das Kindertageslager „Kolibri-Tage“ statt. Zum Thema Superhelden haben Sozialdiakon Michael Schatzmann und Sozialdiakonin Irina Rindlisbacher allerhand auf die Beine gestellt. Der Morgen beginnt in einem abwechslungsreichen Programm mit der Handpuppe Luna, die eine Superheldin mit Namen Lii-Zii sein möchte. Die Geschichte der Bibel Joseph und das dazugehörige Interview mit dem Titelhelden zeigen schnell auf, dass auch heute noch, wie bei Joseph, Vergebung mutig angegangen werden muss und es gar nicht so einfach ist. Vom grossen Kindergarten bis zur 5. Klasse sind die Kinder anschliessend zu Workshops eingeladen. Es werden Superhelden-Masken gebastelt, Jakobsleitern angefertigt und Salzteigmotive kreiert. Auch für Sportler wird ein Programm angeboten sowie für Specksteinkünstler. Nachmittags werden andere Workshops präsentiert. Passend zur Woche werden verschiedene Heldengeschichten aus der Bibel eindrucksvoll und praktisch den Kindern weitergegeben um dann den Abschluss am Sonntag mit den Familien zu feiern.

„Mein Bruder war letztes Jahr dabei, so bin ich dazugekommen“, erzählt Leiter Alex, der für seinen Konfirmationsunterricht die Punkte über die Kolibritage sammelt. Sichtlich Spass hat auch Selina. Ihre Bastelidee der Jakobsleiter hat sie selber ins Programm eingebracht. „Wir möchten, dass möglichst viele Kinder dabei sein können, egal aus welchem sozialen oder religiösen Umfeld sie kommen“, erklärt Rindlisbacher. So wird beispielsweise das gemeinsame Mittagessen und das Wochenprogramm über die zwei Kirchgemeinden offeriert. Freiwillige Helferinnen und Helfer in der Küche und im Leitungsteam ermöglichen aber erst einen reibungslosen Ablauf. Viele Kinder sind dabei, die sonst nicht das Angebot der monatlichen Kolibri Anlässe nutzen. Ein Reinschnuppern ist jederzeit möglich und freut bestimmt die zwei Mitarbeitenden der Sozialdiakonie, die diese Woche definitiv die grössten Helden sind.

Evelyn Windisch