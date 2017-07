Am ersten Juli-Sonntag fand der Kolibri-Ausflug der reformierten Kirche Dietikon statt. Die gutgelaunten Kinder reisten zum Ebianum nach Fisibach. Wie beeindruckend ist es doch, wenn man neben den Baggern steht. Man kommt sich so klein vor. Am Ende des Rundganges waren die Kinder nicht mehr zu halten, war es doch erlaubt auf den Baggern zu klettern oder in die Schaufel zu liegen. Viel zu schnell verging die Zeit. In Kaiserstuhl stiegen wir noch die vielen Treppen vom "oberer Turm" hoch. Wir wurden mit einer schönen Aussicht belohnt. Müde aber zufrieden kehrten wir nach Hause zurück und wir freuen uns auf den nächsten Ausflug. Wohin die Reise wohl das nächste mal geht?