Der erfahrene Nepalkenner Joachim Lucht reiste mit seinen vier Gästen nach Nepal, um eine Reise für Nepaleinsteiger auszuarbeiten. Jenseits des Annapurna und Dhaulagiri Massivs, im Zentrum von Nepal, befindet sich das versteckte Königreich Mustang, ein Teil der tibetischen Hochebene. Es erstreckt sich über das obere Flusstal des Kali Gandaki. Die nördlichen zwei Drittel (heute: Oberes Mustang) entsprechen dem früheren Königreich Lo (Königreich Mustang), das seit dem 18. Jahrhundert zu Nepal gehört. Die Kultur war und ist jedoch bis heute stark durch Tibet geprägt. Mustang, war bis 1992 für Touristen gesperrt, ist heute ein eigenständiges Königreich mitten in Nepal. Nahezu unberührt von der Aussenwelt, kann man noch immer die im 15. Jahrhundert gebauten Klöster, geschmückt mit alten Fresken und Tangas betrachten. Eine Reise nach Mustang ist wie eine Reise zurück in die Vergangenheit, wie es einst in Tibet aussah. Mustang hat viel von seinen Traditionen und seinem Charme behalten. Im Dezember 2016 verstarb König Jigme Dorje Palbar Bista im Alter von 86 Jahren. Gegenüber den anderen, bekannten Trekkinggebieten Nepals, erlebt man hier noch das ursprüngliche Nepal.

In Kathmandu angekommen steht die Besichtigung der Altstadt von Kathmandu, der Bodnath Stupa(bedeutendste Ziel buddhistischer Pilger aus Nepal), der Swayambhunath Stupa (eine der ältesten buddhistischen Tempelanlagen der Welt) und der Altstadt von Bhaktapur auf dem Programm. Wir können uns dabei einen eigenen Eindruck über den Stand der Renovationsarbeiten, die aufgrund der grossen Erdbeben im April und Mai 2015 erforderlich sind, machen. Viele internationale Hilfsorganisationen und Stiftungen investieren viel Geld. Aufgrund der fehlenden Fachkräfte schreiten die Arbeiten nur langsam voran.

Nun geht es los. In einem Jeep fahren wir nach Pokhara. Die sieben Stunden Fahrzeit über staubige Strassen, die in einem teilweise schlechten Zustand sind, belasten die Teilnehmer. Aber beim Abendessen mit viel vegetarischen Reisgerichten ist alles vergessen. Am nächsten Morgen erfahren wir, dass unser geplanter Flug nach Jomson ausfällt. Die schlechten Sichtflugverhältnisse erlauben keinen sicheren Flug zu unserem Ausgangspunkt der Trekkingtour. Somit müssen wir wieder in unseren Jeep einsteigen, der uns in sieben Stunden nach Jomson bringt. Die Strassen haben nur Naturbelag und in den vorherigen Tagen hat es auch noch stark geregnet. Auf dieser Schlammpiste ist das Vorankommen schon Abenteuer genug. In Jomson sind wir am Abend angekommen. Dadurch konnten wir nicht wie geplant nach Kagbeni aufbrechen. Da wir bereits in der Trekkingvorbereitung zwei Reservetage mit einplanten, war dieser Zeitverlust zu verschmerzen. In den nächsten fünf Tage (Trekking über Jomsom – Kagbeni – Chele – Syanboche – Dhakmar – Lo Manthang) erreichten wir den Höhepunkt unserer Trekkingtour: Lo Manthang. Auf dem Weg dorthin mussten wir vier Pässe mit einer Höhe von 3540 m, 3765 m, 3850 m und 4185 m überschreiten. Aufgrund eines der Höhe angepassten Gehrhythmus bereitete die Höhe keinem der Teilnehmer Probleme. An die eher ungewohnten Tagesetappen von 4 bis 9 Stunden haben wir uns schnell gewöhnt. Alle Teilnehmer haben den anschliessenden Ruhetag in Lo Manthang sehr geschätzt. Bei kleinen Ausflügen in die nahe Altstadt konnten wir uns alle erholen. Für den Rückweg nach Jomson benötigten wir vier Tage (Lo Manthang – Ghemi – Syanboche – Chele - Jomsom). Da wir jetzt sehr gut akklimatisiert sind, waren die Tagesetappen von 5 bis 8 Stunden fast mühelos zu erwandern. Am nächsten Tag wurden unsere Befürchtungen, dass der Flug nach Pokhara wieder aus Wettergründen gestrichen wird, bestätigt. Unser Guide konnte einen Transport mit Jeep nach Pokhara organisieren. Die Rückfahrt am Folgetag nach Pokhara war auch mit einem kleinen Abenteuer verbunden: bei Tato Pani mussten wir sechs Stunden warten bis der von einem Erdrutsch verschüttete Fahrweg wieder frei geräumt war. Um 22 Uhr vielen wir müde in unsere Hotelbetten in Pokhara. Den nächsten Tag verbrachten wir mit einer Stadtbesichtigung und einer Fahrt über den Phewa See bei Pokhara. Am nächsten Tag folgte die uns bekannte Rückfahrt nach Kathmandu.

Weitere Informationen:

Schwierigkeitsgrad: max. T3. Die Tagesetappen betragen 3 bis 9 Stunden. Für Mustang ist ein Trekking Permit erforderlich, das unsere lokale Tourenagentur beschaffte. Die Reise wurde von Lucht Trekking Reisen und einem lokalen, zertifizierten Touranbieter kompetent durchgeführt. Weitere Informationen und Touren finden Sie unter www.lucht-trekking.org. Gerne erteile ich Ihnen weitere Auskünfte unter info@lucht-trekking.org.