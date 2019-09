Pünktlich um 7.40 Uhr standen 9 gutgelaunte Köche mit ihren Partnerinnen reisefertig auf dem Perron 12 beim Bahnhof Olten. Pünktlich um 7.57 Uhr fuhren wir mit dem Zug Richtung Berner Oberland. Unser erstes Reiseziel war Interlaken, wo wir eine Kaffeepause einlegten. Nachdem wir uns mit Kaffee und Gipfeli gestärkt hatten, ging die Reise mit vier Pferdekutschen weiter. Die Kutschenfahrt durch das schöne Interlaken dauerte ca. 1 Stunde und endete am Brienzersee, wo wir das Schiff bestiegen. Auf dem Schiff erwartete uns ein reichhaltiges Buffet mit diversen Spezialitäten wie Rohschinken und Speck vom Ballenberg, Asmoldinger Halbhartkäse etc. alles stammte aus der Region. In Brienz angekommen erkundeten die Teilnehmer das schöne Dorf auf eigene Faust. Der nächste Reisehöhepunkt war die Fahrt mit der Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn. Die Fahrt dauerte ca. 1 Stunde und die Eindrücke und das Panorama waren überwältigend. Auf dem Gipfel angekommen spazierten wir zur Bergstation der Sörenberger Seilbahn. Bei dieser Fahrt durften wir das schöne Panorama bei bestem Wetter geniessen. Nachdem wir ausgestiegen sind, nahmen wir den Fussmarsch Richtung Sörenberg-Dorf in Angriff. Dieser schöne Marsch dauerte knapp 30 Minuten und endete bei der Apéro-Bar Tschudi - Hui. Nachdem wir uns "gestärkt" hatten, fuhren wir mit dem Bus nach Schüpfheim und dann mit der Bahn nach Wolhusen. In Wolhusen angekommen, durften wir im Gasthof Rebstock unsere Zimmer beziehen und wurden wir mit einem feinen Nachtessen verwöhnt. Damit ging unser erster Reisetag zu Ende. Am nächsten Morgen fuhren wir nach einem grosszügigen Frühstück mit drei Autos auf den Sörenberg, wo wir zur Fuchshütte spazierten und uns bei einem kleinen Wettkampf, «Älpler Chilbi» genannt, messen durften. In fünf Disziplinen sind vier Gruppen gegeneinander angetreten. Die erste Disziplin war "Kuhköpfe" (aus Holz) für den Alpabgang schmücken und Butter produzieren. Danach ging es mit Armbrustschiessen, Nägel einschlagen, Holz sägen und einem Kugel-Labyrinth weiter. Es war eine riesen Gaudi und alle Teilnehmer hatten viel Spass. Es gab natürlich für die erstplatzierten eine Medaille und für die anderen einen Händedruck. Den Siegern gratuliere ich an dieser Stelle recht herzlich und den anderen "Sieger der Herzen" danke ich für den tollen Einsatz. Nach den anstrengenden Wettkämpfen durften wir im «Go – Inn» unser wohl verdientes Mittagessen geniessen. Das Mittagessen war dem Thema vom Wettkampf angepasst und es gab nach einem Salat feine Älplermagronen und als Abschluss noch eine Glace aus der Region. Wir fuhren nach diesem Kräfte raubenden Wettkampf mit den Autos nach Flühli, wo wir in der Kneippanlage unseren Körper, bei 6° kaltem Wasser, erfrischen durften. Auch dieser Tag neigte sich langsam dem Ende zu und wir fuhren nach dem Kneippen Richtung Lostorf, wo wir um ca. 17.00 Uhr eintrafen. Es waren zwei super grossartige Tage, dies dank dem hervorragenden Wetter und den tollen Reiseteilnehmern! Vielen Dank und bis zum Nächsten Mal!

Ich hoffe, dass die Reise allen noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.

Vincenzo Imperia