Die Mitgliederversammlung des KMU SWISS Vereins fand dieses Jahr im Paul Scherrer Institut in Villigen statt. Rund 70 Mitglieder reisten aus der ganzen Deutschschweiz an, um sich im Anschluss an die Mitgliederversammlung an der interessanten Führung durch die Hightech Anlagen inspirieren zu lassen.

Die Mitgliederversammlung von KMU SWISS findet jedes Jahr an einem anderen Ort – und nach Möglichkeit bei einem eigenen Mitglied - statt. Dabei stellen sich immer wieder interessante Unternehmen zur Verfügung. So waren in der Vergangenheit u.a. Weinbau Hartmann in Remigen und im letzten Jahr das Bürgenstock Resort Austragungsorte.

Der Präsident des KMU SWISS Verein, Stefan Schlatter, begrüsste die Mitglieder. Er führte kurzweilig durch die Traktandenliste. Im Jahresbericht wurden die rund 25 Wirtschafts- und 20 durchgeführten Golfanlässe mit rund 2'800 Teilnehmer des vergangenen Jahres kurz zusammengefasst. Das stetige Wachstum und die Zusammensetzung der Mitglieder wurden aufgezeigt. Neu in den Vorstand wurden Tanja Nussbaumer und Christian Lüthi gewählt.

Im Anschluss an die 30minütige Mitgliederversammlung, stellte John Millard, Leiter Technologietransfer im PSI Paul Scherrer Institut, das PSI und den Park Innovaare in einem Kurzreferat vor. Danach wurde die Synchrotron Lichtquelle SLS besichtigt, mit welchen Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um die Eigenschaften unterschiedlichster Materialen und Molekülen zu untersuchen. Für die Teilnehmer war es beeindruckend wie gross die Dimensionen der Lichtquelle sind um so kleine Teilchen zu beschleunigen.

Der Abschluss erfolgte in der Halle der Synchrotron Lichtquelle mit einem Apéro, welcher von lokalem Wein begleitet wurde. In angeregten Diskussionen wurde Wissen getauscht und sich vertieft vernetzt. Dies ganz nach dem KMU SWISS Motto: Weil Wissen und Kontakte mich und meine Firma weiterbringen

KMU SWISS

KMU SWISS ist die Plattform für Unternehmer und Führungskräfte, die sich in einem Netzwerk und an Anlässen fit für die Zukunft halten. Dies durch bevorzugten Zugang zu rund 50 Anlässen wie Forum, Podium, StammTreff, InsideTreff, Golftrophy und einer digitalen Empfehlungs- und Präsentationsplattform! www.kmuswiss.ch

Armin Baumann, CEO