Aus dem Oberkörper eines gesunden 19-Jährigen ertönen plötzlich klickende Geräusche. Tags darauf spürt er Schmerzen in der Brust. Stimmt etwas mit dem Herzen nicht? Die Ärzte am KSB finden eine andere Erklärung – und sorgen damit für Furore. Der Fallbericht von Verena Charlotte Wilzeck, Christopher Hansi, Urs Hufschmid und Jürg Hans Beer wurde in Deutschland vom „Spiegel“ und in England vom „Daily Mail“ aufgegriffen.

Hier geht’s zum „Spiegel“-Bericht:

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/klick-geraeusch-im-brustkorb-ein-raetselhafter-patient-a-1180183.html

… und hier zum Beitrag im "Daily Mail":

http://www.dailymail.co.uk/health/article-4654540/Teen-diagnosed-collapsed-lung-heart-CLICKED.html

Mithilfe einer Computertomografie kamen die KSB-Ärzte der Ursache des Geräusches auf die Spur: Auf der linken Seite befand sich Luft im Raum zwischen Lungen- und Brustfell, der sogenannten Pleurahöhle. Der Lungenflügel konnte sich entsprechend beim Einatmen nicht mehr vollständig ausdehnen. Pneumothorax nennen Ärzte das Phänomen.

„Gerade bei einem solch aussergewöhnlichen Fall ist es wichtig, dass man den Patienten ernst nimmt“, sagt Prof. Dr. med. Jürg Beer, „und ihn nicht der Einbildung bezichtigt. Es freut uns daher sehr, dass wir ihn von seinem Leiden befreien konnten. Die hohen medialen Wellen, die unser Case Report warf, nehmen wir zur Kenntnis. Sie festigen den guten Ruf, den das KSB als Ausbildungs- und Lehrspital weit über die Kantonsgrenzen hinaus geniesst.“