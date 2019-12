Kleine Montagswanderung am 2. Dezember 2019

Sie fand statt, einfach so organisiert, dass am Schluss von der Wanderung der Abschluss in einem unserer zwei Dörfer, Frenkendorf und Füllinsdorf, sein konnte. Und so war dann der Ablauf der Wanderung von der Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche Frenkendorf – Füllinsdorf am Montag, den Dezember 2019 . Treffpunkt am Bahnhof Frenkendorf - Füllinsdorf. 30 Leute sind es gewesen. Von dort dann mit der S 3 nach Liestal. Und von Liestal im Bus Nr. 83, um 13.35 Uhr, hinauf zur Abzweigung Hersberg. Das machten wir schon einmal. Und jetzt einfach erneut unter einer anderen Wanderleitung. Dieses Mal war Bruno Broog der Wanderleiter. Es ging dann von dort oben über die Dreilaufbuche – Höli – Weidli – Ergolzuferweg zum APH Schönthal. Gut, sagen wir es noch klarer Alters- und Pflegeheim Schönthal, was auf Füllinsdorfer Boden liegt. Und dort wurde auch das Zvieri serviert. Es wurden Leute eingeladen, die früher auch an solchen Wanderungen teilnahmen. Und Pfarrer Peter Leuenberger nahm auch an diesem Zvieri teil. Seine Worten waren klar, wichtig ist nur dies, dass die bestehenden Kontakte wie früher dank der Wanderungen nicht ganz verloren gehen. Hier ging es um solche Leute, die nicht mehr an solchen Wanderungen teilnehmen können. Darum ist ein Wiedersehen doch auch etwas Schönes. Nicht nur für die jetzige Wandergruppe, nein auch der Wandergruppe von früher. Vielleicht ist dies noch hinzuzufügen, leider ist der verstorbene Wanderleiter Theo Haug nicht mehr unter uns. Doch ganz sicher wird er oben im Himmel sagen, ja, doch schön, dass es weiterhin diese Wandergruppe gibt. Jetzt einfach so organisiert in Zukunft, dass es weiterhin möglich ist. Von all den Wanderungen im Jahre 2019 gibt es auch einen kleinen Film. Die Erinnerungen sind somit weiterhin auch mit dem Wanderleiter Theo Haug dokumentiert. Auch dies ist möglich, dass man sich einmal in einem Restaurant trifft, wo man dann in alten Erinnerungen wieder die Vergangenheit vor sich sogar bildlich hat.