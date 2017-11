Kleine Montagswanderung am 4. Dezember

Das Jahr geht zu Ende. So auch unsere Montagswanderung mit der Wandergruppe Evangelisch Reformierte Kirche in diesem Jahr 2017. Einige Frauen und Männer werden es dieses Mal am Schluss vom Jahr sicher doch noch sein. Und das Wetter, so kann man hoffen, dass es für alle machbar ist. Also es geht mit der S 3 um 12.44 Uhr vom Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf nach Liestal. Und von dort mit dem Bus 73 ins Dorf Nuglar, was ja bekanntlich im Schwarzbubenland liegt. Also nicht im Kanton Baselland, sondern schon im Kanton Solothurn. Nuglar ist auch eine Nachbargemeinde von Frenkendorf. Einfach oben im Wald, wo die Bürgerhütte von der Bürgergemeinde Frenkendorf steht, hier hat es nicht weit davon die Grenze Frenkendorf-Nuglar. Und von Nuglar geht es für die Wandergruppe dann auf Schusters Rappen schön im Wald in Richtung Sichtern, was ja schon wieder auf dem Boden von Liestal liegt. Und von dort dann via Munzach und Schillingsrain zurück nach Frenkendorf. Im neu renovierten „Restaurant Wilden Mann“ hat man das Zvieri beim Wirte Ehepaar Avdo & Saveta Zecevic. Das ist dann auch die Möglichkeit, dass alle wieder einmal dabei sein können, die früher auch wanderten, jetzt halt aus irgendeinen Grund nicht mehr. Und so kann man sich wieder einmal sehen und ein paar schöne Augenblicke miteinander verbringen. Also drandenken, wenn möglich, dann man 4. Dezmeber mit uns diese Wanderung machen. Und alle, die es nicht können, dann einfach um 16.00 Uhr im Wilden Mann. Und bitte alle drauf aufmerksam mache, dass man wandern kann und auch dann bei der Rückkehr der Wandergruppe um 16.00 Uhr auch mit vielen anderen, die nicht mitkommen kommen, zusammen sitzen kann.