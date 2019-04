Kleine Montagswanderung am 1. April 2019

Wandergruppe der evangelisch - ref. Kirche Frenkendorf - Füllinsdorf

Es ging dieses Mal in eine Gegend, richtig, welches man das Oberbaselbiet nennt. So 23 Frauen und Männer versammelten sich am Bahnhof Frenkendorf - Füllinsdorf. Dieses Mal wieder mit dem Wanderleiter Theo Haug. Richtig, nicht nur die 1000 Schritte, nein auch die Bewegung, die doch alle Ärzte und Krankenkassen uns empfehlen. Das ist doch auch das Motto von so einer Wanderung. Egal, ob jung oder schon älter. Mit der S3 ging es zunächst um 13.14 Uhr nach Gelterkinden. Von dort mit dem Bus Nr. 104 nach Rünenberg. Und ein wenig konnte man auch diesen Ort im oberen Baselbiet bestaunen, wo es in vielen Richtungen schöne Blicke in die Landschaft hat. Danach verlief die Wanderung auf wunderschönen Waldwegen im Banne Rünenberg und Gelterkinden. Dann darf man auch dies sagen, dass wir ein Wetter wie an einem schönen Sommertag hatten. So 2 Stunden zu Fuss ist man unterwegs gewesen. Und als Belohnung dann im Altersheim Gelterkinden das verdiente Zvieri. Und danach dann gemeinsam mit dem Zug wieder zurück nach Frenkendorf und Füllinsdorf. Warum nicht auch so eine Wanderung machen. Einfach sich schon den 6. Mai vormerken. Wo es dann hingeht, das kann man im Gemeindeanzeiger Frenkendorf und Füllinsdorf wie auch im Kirchenboten vom Kanton Baselland rechtzeitig erfahren. Man muss sich nicht anmelden, einfach kommen. Gedankt sei auch dem Reiseleiter Theo Haug für diese schöne Wanderung.