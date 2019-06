Kürzlich traf sich eine kleine Schar ehemaliger Schulkameradinnen und Schulkameraden des

Jahrgangs 1943 zu einem feinen Mittagessen im Restaurant Kreuz in Oensingen. Dass man vor langer Zeit zusammen die Schulbank in Oensingen gedrückt hatte, sorgte natürlich für ausgiebigen Gesprächsstoff. Neben dem Austauschen von Erinnerungen an die alten Zeiten wurde aber auch über Aktuelles diskutiert. Die paar gemütlichen Stunden sind wie im Fluge vergangen und der Anlass ging viel zu schnell vorbei. Auch im nächsten Jahr findet der Treff wieder wie gehabt am ersten Donnerstag im Juni statt.