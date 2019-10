Die ehemaligen Dulliker Schülerinnen und Schüler der Primar- und Gesamtschule sind heute um die 60 Jahre alt, ein sehr guter Grund für eine Klassenzusammenkunft. Nach einem Besuch in Dulliken stand bei strahlendem Wetter eine Stadtführung in Olten auf dem Programm. Das folgende tolle Essen im Palmaares wurde durch DJ Vigu und eine Superstimmung bis spät in die Nacht begleitet.