Kindergarten trifft Samichlaus im Wald

Letzte Woche ging eine aufregende Woche mit dem 15. März in den Kindergärten zu Ende. Lange stellte sich bei den Kindern die Frage, wann denn der Samichlaus kommen würde. Bei jedem Klopfen an der Tür vermutete man den Samichlaus. Was wenn er im Turnen erscheint, kann er denn auch einen Purzelbaum, Handstand oder gar das Rad? Über sein Erscheinen rätselten die drei Kindergärten in Endingen viel.

Unterdessen wurden Lieder gesungen, Verse gelernt, Samichlausspiele gespielt oder Bastelarbeiten getätigt, die die Wartezeit während der Woche verkürzen sollten. Ausserdem lernten die Kinder in der Zwischenzeit im vorgelesenen Buch ein Eichhörnchen namens Nikki kennen, das dem Samichlaus helfen wollte und dabei einiges schief ging. Die Aufregung wurde von Tag zu Tag grösser. Schliesslich beschlossen alle Kindergartenkinder, gemeinsam nach dem Samichlaus zu suchen, den Satch Schulrucksack natürlich dabei. Nach kurzer Beratung liefen 50 Kinder in Richtung Wald. Vielleicht hörte so manch ein Anwohner die Kinder nach dem alten Mann in rotem Gewand rufen. Nach einer guten Viertelstunde Laufzeit erkannte eines der Kindergartenkinder in weiter Entfernung oben auf dem Berg zwei Männer, die den Kindern entgegenkamen. Freudig wurden die sehnlichst erwarteten Gestalten begrüsst und die Kindergärtler luden kurzerhand den Samichlaus und Schmutzli in ihre Kindergärten ein. Sogleich zeigten sich die Kinder von der besten Seite und halfen beim Transport der gut gefüllten Säcke, damit der Schmutzli nicht so schwer zu tragen hatte. Einzelne Kinder standen mit offenen Mund erstaunt da und stellten fest, dass der Schmutzli tatsächlich ein sehr verrusstes Gesicht hat.

Im Kindergarten angekommen sangen alle gemeinsam die gelernten Lieder. Der Samichlaus wurde hereingebeten und besuchte die verschiedenen Kindergartenklassen. Nach vorgetragenen Versen und netten Gesprächen öffnete der Samichlaus sein Buch, ausdem er einiges über den Kindergarten zu berichten wusste. Doch bevor zum Schluss der grosse Sack ausgeleert wurde, vermuteten die Kinder noch das Eichhörnchen Nikki, das im Sack die Süssigkeiten und Nüsse der Kindergärtler naschen würde. Schliesslich war aber kein Eichhörnchen zu finden, und die Kinder assen gemeinsam die vom Samichlaus und seinem Gehilfen mitgebrachten Schoggitaler, Mandarinen und Erdnüssen.