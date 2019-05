Präsident Franz Xaver Bühler begrüsste die erschienenen Mitglieder zur ausserordentlichen Generalversammlung des Kaufmännischen Verbandes Olten-Balsthal im Restaurant Aarhof in Olten. Leider konnten einige Mitglieder nicht teilnehmen und haben sich entschuldigt.

Franz Xaver Bühler erwähnt den Zusammenschluss mit der Sektion Kaufmännischer Verband Aargau-West. Der geringe Mitgliederbestand gibt der Sektion Olten-Balsthal nicht mehr die Möglichkeit, ein langfristiges und ausgewogenes Angebot anzubieten. Unter dem neuen Namen „Kaufmännischer Verband Aarau-Mittelland“ werden sich die Kaufmännischen Verbände Aargau-West und Olten-Balsthal zusammenschliessen.

Die beiden Vorstände haben den Fusionsvertrag am 28. November 2018 unterzeichnet unter der Voraussetzung, dass von beiden Seiten an der GV zugestimmt wird. Die Statuten werden ebenfalls gegengezeichnet. Der Antrag, dem Zusammenschluss des Kaufmännischen Verbandes Olten-Balsthal mit dem Kaufmännischen Verband Aargau-West zum neuen Gebilde Kaufmännischer Verband Aarau-Mittelland zuzustimmen, wird einhellig nachgekommen. Die Statuten werden, unter Vorbehalt der Anpassung des Art. 37, in dieser Form einstimmig genehmigt.

Ruth Richner dankt für die einstimmige Zusage. Die GV findet am 7. Mai in Aarau statt. Jederzeit werden alle willkommen sein. Reka-Checks können auf dem Sekretariat abgeholt werden oder sie werden auf Wunsch auch zugestellt. Für die Mitglieder ist diese Fusion für die Zukunft positiv. Nach dem offiziellen Teil wurde den Anwesenden aus der Aarhof-Küche ein feines Essen serviert.

Elisabeth Schenk