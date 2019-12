Karate Sportverein Balsthal nimmt am 14. Berliner Bär Cup teil

In der Sporthalle der Sartre-Oberschule in Berlin fand am 23. November 2019, der diesjährige offene Berliner Bär Cup statt.

Veranstalter war der Deutsche Traditionelle Shotokan-Karate Föderation e. V.

Vom Karate Sportverein Balsthal waren 3 Teilnehmerinnen und 6 Teilnehmer nach Berlin gereist, um sich auf internationalem Niveau zu messen. Einmal mehr; haben Sie uns würdig – auch international - vertreten.

Simo Ilic 1. Rang Elite Open Mico Ilic 3. Rang Elite Open Sandro Tartaglia 2. Rang U21 Open Vanja Makulovic 1. Rang U21 Open Marija Kosovljanovic 2. Rang U21 Open Abdelmoula Youssef 2. Rang Ü40 Djordje Smudic 2. Rang U18 Open Leonora Cadjenovic 1. Rang U16 Open Jan Körner 3. Rang U18 Open Simo Ilic 1. Rang Team Kumite Open Elite Mico Ilic 1. Rang Team Kumite Open Elite Sandro Tartaglia 1. Rang Team Kumite Open Elite Vanja Makulovic 1. Rang Team Kumite Damen Marija Kosovljanovic 1. Rang Team Kumite Damen Leonora Cadjenovic 1. Rang Team Kumite Damen

Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesen tollen Leistungen zum Saisonschluss. Wir freuen uns auf ein ebenso erfolgreiches Turnierjahr 2020 mit Euch.

Karate Sportverein Balsthal