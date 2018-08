Nachwuchs des erfolgreichen Wohler Karate Vereins erkämpft sich den Sieg. Der Schweizer Nachwuchs Verein trat am vergangenen Samstag gegen 70 weitere Clubs und Vereine sowie andere Schulen an. Zum 29. Mal traf sich an jenem Samstag der Karate Club zum Kolibri-Cup. Beim Kolibri-Cup wird in verschiedenen Kategorien und Formen gegeneinander gekämpft.

Auch trotz guten Trainingseinheiten qualifizierten sich natürlich einige Mitspieler bereits bei den ersten Runden. In Folge der Frühausscheidung ist Kai Kuhn auf dem 15. Platz gelandet, Luka Oljaca auf dem 11. und Christian Fruci auf dem 10. Rang.

Doch auch diese Spieler haben ihr Bestes gegeben und haben ein gutes Turnier abgeliefert. Denn die Hauptsache ist, dass die Spieler Spass an dem haben was sie machen. Dass die Nachwuchs Karate Tiger Wohler ihren Sport gerne bestreiten, äussert sich darin, dass Sie einen unglaublichen Kampfgeist an den Tag bringen. Ausserdem leben Sie für dem Karate Sport und haben Spass an diesem Sport. Auch die super Leistung der Nachwuchsspieler liess nicht zu wünschen übrig. Den Bronze Platz erzielte Sandro Kuster. In allen verfügbaren Bereichen erzielte er die besten Werte. Den Sprung ganz hoch zum Podest hat er leider nicht geschafft.

Er kann sich jedoch über Bronze also dem dritten Platz des Turniers freuen. Der Sieg geht in diesem Turnier an Max imaler Nordky. Er zeigte sich von seiner besten Seite und erkämpfte sich den Sieg bei dem Nachwuchs Karate Turnier. In der Kategorie mit den fortgeschritten Karatekas, ergatterte David Gauch den gut erkämpften vierten Platz und somit auch einen ehrenvollen und nennenswerten Platz im Turnier. Um diesem Platz kämpfte er mit Noel Meier. Es war wirklich ein guter und spannender Kampf bei dem sich David Gauch am Ende durchsetzen konnte.