Bei prächtigem Skiwetter sind wir bereits zum 15ten Mal im Skilager in Sedrun. 45 Schülerinnen und Schüler nehmen von der 3. - 6. Klasse daran teil, jedes Bett ist besetzt! Die Zeit vergeht wie im Flug, da am Abend immer tolle Unterhaltung von den Leiterinnen und Leitern geboten wird: Eine Nachwanderung, ein Lottospiel mit tollen Preisen, ein Besuch im Casino Royal, Theateraufführungen, eine Disco und vieles mehr. Aber nicht nur deshalb gefällt es uns so gut im Lager, sondern auch wegen den coolen Ski- und Snowboardstunden mit den netten Leitern. Zu der Leitung gehören auch zwei prima Köchinnen, die uns jeden Tag mit leckerem Essen verwöhnen. Am Tag, aber vor allem in der Nacht wird viel geplappert, aber das gehört ja auch zu einem coolen Lager. Das Motto des Bunten Abends ist: "Mein Traumberuf!" In kleinen, lustigen Szenen stellen Schülerinnen und Schüler, aber auch die ganze Leitercrew ihre Traumberufe vor.

Geschrieben von einigen Drittklässlern