Am Samstag 26. August 2017 findet zum ersten Mal in der Geschichte des BESJ (Bund evangelischer Schweizer Jungscharen) ein nationaler Schnuppernachmittag statt. Rund 150 BESJ-Gruppen aus der ganzen Deutschschweiz beteiligen sich mit rund 7500 Kindern und Jugendlichen daran und organisieren ein spannendes Nachmittagsprogramm. Auch die Jungschar Brugg ist dabei.

„Bei uns sind neue Kinder immer willkommen, nicht nur am Schnuppernachmittag.“, sagt Markus Haubenschmid, Verantwortlicher für den Bereich Jungschi beim Dachverband BESJ. „Der Grossteil der Bevölkerung kennt jedoch den BESJ und die Jungschar nicht. So haben wir uns für die Durchführung eines Schnuppertages entschieden, um präsenter zu sein und unser Angebot bekannt zu machen.“

An diesem Schnuppernachmittag bieten wir das an, was wir an unseren regelmässigen Jungscharnachmittagen auch machen. Oft sind wir draussen im Wald, zum Beispiel bei einem Geländespiel oder wir kochen über dem Feuer. Es kann aber auch sein, dass wir einen Bastelnachmittag oder einen Ausflug machen. Spass steht auf jeden Fall auf dem Programm! “ Wichtig ist, dass sich die Kinder austoben und Erlebnisse in der Natur und mit anderen Kindern machen könnten. Was an jedem Nachmittag vorkommt, ist eine biblische Geschichte. Denn: „Die Vermittlung von christlichen Werten und einem christlichen Weltbild ist ein zentraler Teil unserer Arbeit. Den Kindern wird aber nichts aufgezwungen – ob sie den christlichen Glauben gut finden oder nicht, entscheiden sie selbst.“

Schnupppertag in Brugg

Start: 13.30 Uhr, Vereinsweg 10, 5200 Brugg

Ende: 17.00 Uhr, Vereinsweg 10, 5200 Brugg

Zielgruppe: Kinder der 1. – 9. Klasse

Mitnehmen: Wetterfeste Kleider und gute Laune.

Weitere Informationen:

Zum Schnuppertag: www.jungscharmoment.ch (inkl. zusätzlichen Bildern unter „Medien“)

Zum BESJ: www.besj.ch

Kontaktpersonen:

Jungschar Brugg: Meret Muggli, jungschar@chrischona-brugg.ch, 079 424 90 57

BESJ: Markus Haubenschmid, markus.haubenschmid@besj.ch, 043 399 12 38