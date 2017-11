Unter dem Motto "BOYS'N'ACTION" trafen sich am 11. November 2017Jungs aus dem ganzen Kanton Aargau in Brugg. Während des ganzen Nachmittags wurde viel Sport getrieben, getanzt, gezeichnet, aber auch gekocht. Die Jugendarbeitsstelle Surbtal war mit sechs Teilnehmern dabei. Die Workshops, welche am Samstagnachmittag angeboten wurden, waren von Breakdance über Graffiti bis hin zum Kochkurs ein voller Erfolg. Viele der Knaben aus der Region Surbtal und Würenlingen waren während des Nachmittags kreativ unterwegs, sie haben den Graffiti-Workshop besucht und verschiedene Kunstwerke mit vielen Farben kreiert. Ebenso waren beim Workshop Mangas zeichnen viele dabei, die ihrer Kreativität freien Lauf gelassen haben. Zum Abschluss vom diesjährigen Bubenkulturtag gab es ein Spaghetti-Plausch mit Lebkuchen zur Nachspeise. Die Jungs waren ziemlich ausgelaugt und konnten mit vielen neuen Eindrücken die Heimreise antreten. Der Bubenkulturtag findet jedes Jahr statt, die Jugendarbeitsstelle Surbtal freut sich jeweils auf interessierte Teilnehmer.