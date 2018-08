Anerkennung, Präsenz, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Positionierung, mehr Mitglieder, Gehör in der Gesellschaft: Das alles wünscht sich Jungwacht Blauring! Deshalb setzt sich die Jubla am Samstag, 8. September 2018, schweizweit in Szene! Am nationalen Jubla-Tag laden lokale Gruppen aus der ganzen Schweiz die Öffentlichkeit auf eine Reise durch die Welt der Jubla ein. Dabei zeigen sie ihren Mitmenschen was die Jubla ist und wofür sie einsteht: eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung! Mit dabei ist auch die Jubla Stöcklilager Zuchwil.

«Komm vorbei und entdecke Jungwacht Blauring»

Unter diesem Motto bietet der Jubla-Tag allen interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in die Welt von Jungwacht Blauring einzutauchen und sich von Lebensfreu(n)de anstecken zu lassen. Gemeinsam Abenteuer erleben, die Natur entdecken, Neues ausprobieren, Fähigkeiten entwickeln – am Jubla-Tag ist Freizeitspass und Lebensschule garantiert.

Treffpunkt: Samstag, 8. September 2018 – Parkplatz der kath. Kirche Zuchwil, 14:00 Uhr

Lebensfreu(n)de: Was sich dahinter verbirgt erfahren Kinder und Jugendliche am Jubla-Tag in Zuchwil. Um 14:00 Uhr geht es los! Bei verschiedenen Jubla-Aktivitäten können die Kinder und Jugendlichen das Stöcklilager kennenlernen. Die ehrenamtlichen Leitungspersonen des Stöcklilager Zuchwil zeigen z.B., wie man richtige Knoten machen kann. Auch können die Kinder und Jugendlichen am Jubla-Tag beim Origami falten auf der Pisoniwiese mithelfen oder eigene Buttons oder Freundschaftsbändeli herstellen. Selbstverständlich gehört auch ein feines „Zvieri“ zum Programm. Auch Eltern und die interessierte Öffentlichkeit sind herzlich eingeladen, Jubla-Luft zu schnuppern.

Ehrenamtliches Engagement für Kinder und Jugendliche

Die Scharanlässe und Jubla-Lager werden allesamt von ehrenamtlichen Leitungspersonen gestaltet und durchgeführt. In über 3 Millionen Stunden organisieren schweizweit über 9’000 Leiterinnen und Leiter für über 21’000 Kinder und Jugendliche Freizeitaktivitäten; weg von TV, Smartphone & Co. Von dem hochwertigen Angebot haben auch in der Vergangenheit schon viele profitiert, darunter Prominente wie Ruth Metzler (Unternehmerin, Alt-Bundesrätin): «In der Jubla lernen Kinder und Jugendliche im ungezwungenen Rahmen, für sich selbst und andere einzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Sie engagieren sich für unsere Gesellschaft und gestalten diese sowie ihre eigene Zukunft mit.» Noch heute blickt sie gerne an ihre Jugendtage in der Jubla zurück. Damit ist sie in bester Gesellschaft: Viktor Röthlin, Emil Steinberger oder Eliane Müller heissen beispielsweise weitere, ehemalige Jubla-Mitglieder. Sie alle und noch einige mehr befürworten das, wofür die Jubla einsteht: eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung.

Komm vorbei und entdecke die Jubla-Welt

Eine Anmeldung ist für den Jubla-Tag nicht notwendig. Interessierte Kinder und Jugendliche können mit oder ohne ihre Eltern vorbeikommen. Der Treffpunkt ist um 14:00 Uhr auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in Zuchwil in wettergerechter Kleidung. Mehr Informationen unter www.stöcklilager.ch. Auskunft gibt zudem auch Marco Galantino (Scharleitung), 075 414 97 70 oder stoecklilager@bluewin.ch.

Das Stöcklilager-Team freut sich auf dich!