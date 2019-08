«Im Juli 2009 haben Werner Stegmann und Ruedi Kalt in der Limmatwelle einen Aufruf gemacht, zu einer ersten „Spreitenbacher Seniorenwanderung“. Angesagt war eine Wanderung mit Start bei der SBB-Station Mellingen-Heitersberg und über den Heitersberg zurück nach Spreitenbach. 48 Wanderlustige sind diesem Aufruf gefolgt, und am 21. Juli 2009, einem besonders heissen Tag, über den Berg gewandert». So stand es zu lesen in der Einladung zur Jubiläumswanderung am 24. Juli 2019, fast auf den Tag genau 10 Jahre später. 43 Personen standen am späteren Mittwochmorgen auf dem Bahnhof Killwangen zu dieser Jubiläumswanderung bereit. Mit Umsteigen in Dietikon fuhr man per Bahn bis zur Station Berikon-Widen und marschierte dann via Widen zum Hasenberg. In der Cafeteria bei der Stiftung Morgenstern wurde ein Kaffeehalt eingeschaltet. Anschliessend wanderte man weiter über den Heitersberg-Höhenweg zum Waldhaus Bellikon. Hier hatte die Küchenbrigade unter der Leitung von Susi und René Lehmann bereits den Apéro vorbereitet und im Waldhaus zum Mittagessen aufgedeckt. Nach dem Apéro, zu welchem ein feiner Weisswein offeriert wurde, mussten die Wanderinnen und Wanderer ihr mitgebrachtes Grillgut auf dem Holzkohlenfeuer selbst zubereiten. Zum Essen setzte man sich im Waldhaus zu Tisch und konnte sich am Buffet mit einem feinen Sommersalat, Brot und Getränken bedienen. Zur anschliessenden Kaffeerunde gab es diverse von den Mitgliedern gespendete Desserts. Nach dem Kaffee lud Ruedi Kalt von der Wanderleitung zu einer kleinen Gedenkfeier für den Mitte Juli verstorbenen Wanderkollegen Erwin Gretener nach draussen ein. Im Schatten des Waldes hielt er einen Rückblick auf das Leben des Verstorbenen. Erwin Gretener war von Anfang an im Leiterteam dabei und hatte in all den Jahren jede Wanderung lückenlos dokumentiert. Mit einer Schweigeminute nahm man Abschied vom beliebten Wanderkollegen. Vor dem Start zur Nachmittagswanderung mussten noch die Festbänke zusammengeklappt und im Waldhaus versorgt werden. Anschliessend marschierte man auf dem Höhenweg, vorbei am Egelsee, zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach