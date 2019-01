Ein spezielles Jahr durften wir mit der Generalversammlung im Restaurant Kreuz beginnen. Im Jahr 2019 besteht unser Verein bereits seit 60 Jahren, einige Anlässe werden wir zu diesem Wiegenfest organisieren, später mehr dazu. Das 2018 war etwas ruhiger, 2 runde Geburtstage von Vereinsmitgliedern und ein Auftritt der Erwachsenen und Jugendlichen im Alterszentrum Sunnepark in Egerkingen. Diverse Anlässe wie Heimatabende der umliegenden Trachtengruppen und die Schweizerische DV in Brig besuchen sowie unsere Vereinsreise nach Kreuzlingen, standen weiter auf dem Programm. Für 30 Vereinsjahre durften wir Cornelia Flury und für 10 Esther Schwegler ehren. Eine Tanzprobenaufteilung haben wir bei den Kindern und Jugendlichen gemacht. Die Kinder (ab 3 jährig) proben wie bis anhin am Mittwochnachmittag von 13:30 – 14:30 Uhr, die Jugendlichen (ab 4. Klasse) am Dienstagabend von 19.15 – 20.15 Uhr. Anschliessend proben die Erwachsenen bis 22 Uhr. Nun wagen wir bereits einen Blick ins neue Jahr. Am 26. Mai organisieren wir zusammen mit dem Jodlerklub Wolfwil eine Jodlermesse. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen, nach dem Gottesdienst offerieren wir ein kleines Apéro. Im Herbst steht dann unser Heimatabend mit schönen Tänzen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen an. Es wird wiederum eine grosse, vielfältige, selbstgemachte Tombola und eine Bar geben. Neue Tänzer und Tänzerinnen können sich gerne bei Franziska Uebelhard, 062 393 31 18 melden.