Der Filmverein Lichtspiele Olten wurde 2009 gegründet um das aktuelle Filmschaffen zu unterstützen und zu fördern und das älteste, mittlerweile 102 Jahre alte Oltner Kino, weiter am Leben zu erhalten. Bei der Vereinsgründung hätte wohl niemand den Mut gehabt an ein 10-Jahre Jubiläum zu denken. So Markus Arnold, der Vereinspräsident, anlässlich seiner Ansprache zur Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung am Samstag 19. Januar 2019. Erfreulich war die Teilnahme von mehr als 120 Mitgliedern, die auf Einladung den Weg in ihr Kino am Klosterplatz gefunden hatten.

Zur Einstimmung auf das grosse Fest wurde den Anwesenden der amüsante Film „Der Feuerwehrball“ des tschechisch-US-amerikanischen Filmregisseur Milos Forman aus dem Jahr 1971 gezeigt. Lachsalven und das Klatschen der Anwesenden signalisierten einen gelungenen Start. Ein reichhaltiges und leckeres Buffet mit kalten, warmen und süssen Köstlichkeiten genossen die Geladenen nach dem Film und benutzten die gemütliche Ambiance zu angeregten Gesprächen mit Gleichgesinnten. Im zweiten Teil des Abends spielte die Band „Acoustic Soul“ mit Schlagzeuger Ernesto Gloor, Beni Weber, Stefan Hagmann und der ausdrucksstarken Sängerin Denise Weber, die mit ihrem Repertoire für eine tolle Stimmung sorgte. Erst nach Mitternacht verliessen die letzten zufriedenen Gäste das gelungene Fest.

Nach einem unruhigen ersten Jahr steuert das Vereinsschiff seit langem mit einem vorausschauenden Vorstand, freiwilligen Helfern und vielen treuen Mitgliedern mit hoher Kadenz in ruhigen Gewässern. Aktuellste Arthouse-Filme sind die Leidenschaft der Besucher und bilden das Hauptprogramm. Konzertveranstaltungen, Theatervorführungen, Lesungen, Vorträge und viele andere kulturelle Anlässe ergänzen dieses. Dadurch ergibt sich ein buntes und qualitativ hochstehendes Kulturprogramm. Von grossem Interesse sind jeweils die Veranstaltungen im Rahmen der Aktionstage Psychische Gesundheit des Kantons.

Verantwortlich für das vielseitige Programm ist Jacqueline Arnold. Dank ihr ist der Verein mit dem Kino dort angekommen, wo er sich heute befindet. Sie, von vielen liebevoll „Mama Cinema“ genannt, ist nicht nur zuständig für die ganze Programmgestaltung, sie ist auch die Seele des Kinobetriebs.

Dank den Mitglieder- und Sponsorbeiträgen, den Einnahmen aus Werbe-Dias und der Finanzhilfe des Bundesamtes für Kultur BAK, sowie den unentgeltlich arbeitenden Helfern und Vorstandsmitgliedern ist der Verein finanziell unabhängig und kann neben seinen Verpflichtungen auch technische und räumliche Verbesserungen vornehmen.

Das Lichtspiele in Olten ist das einzige wirkliche Arthouse-Kino im Kanton Solothurn und ist zu einer bedeutenden Kulturperle in der Stadt Olten geworden. Es ist als KulturKino nicht nur lokal oder regional bekannt, es strahlt unterdessen weit über die Kantonsgrenzen aus, und seine Aktivitäten werden in der Öffentlichkeit wahrgenommen. So wurde sein Schaffen im Jahr 2016 mit dem Prix Wartenfels und letztes Jahr durch den Regierungsrat des Kanton Solothurn mit dem Kantonalen Kulturpreis in der Sparte Foto und Film mit dem Fachpreis für Filmvermittlung ausgezeichnet.

Weil der Kantonale Kulturpreis mit einem tollen Preisgeld verbunden war, hatte der Vorstand beschlossen, die Mitglieder als Dankeschön für ihre Vereinsunterstützung zu einem Gratis-10-Jahre-Jubiläumsfest einzuladen.

(Text und Bild: Martin Schmid, Filmverein Lichtspiele Olten)