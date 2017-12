Grosser Besucheraufmarsch am Weihnachtsmarkt in Biberist

Am 1. Dezember fand in der Pausenhalle des Mühlemattschulhauses der Weihnachtsmarkt der Schulen Biberist zu Gunsten von „Jeder Rappen zählt“ statt. Während Wochen wurde gewerkt, gebastelt, gebacken und geübt. Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen konnten es kaum erwarten, ihre tollen Sachen am Markt zu präsentieren.

Lichtergeschmückte Marktstände, liebevoll kreierte Handarbeiten, Punsch, Kaffee und Kuchen warteten auf viele kauffreudige Besucher.

An einem der Stände wurde der Geruchs-, der Tast- und der Geschmackssinn getestet, auf dem Flohmarkt konnte man allerlei Originelles finden und auch das "Päckli fischen" war ein grosser Erfolg.

Ein besonderes Ereignis waren die musikalischen Vorträge der Schülerinnen und Schüler.

Das Weihnachtskonzert der 1. und 2. Klassen stimmten die Besucher auf die Adventszeit ein.

Blockflöten- und Mundharmonika-Klänge erfreuten die Gäste in der Kaffeestube. Die vielen Kuchen und Torten, die vom Elternrat gebacken und gespendet wurden, sind sehr genossen worden. Der grosse Besucheraufmarsch erfreute alle Beteiligten sehr. Der Erfolg war gross, so dass die stolze Summe von 14'0453.30 Franken an „Jeder Rappen zählt“ am 21. Dezember überbracht werden kann.

Die Werklehrerinnen der Schulen Biberist