Pünktlich besammelten sich vor kurzem eine wiederum stattliche Zahl ehemaliger C- Schüler der Bezirksschule Schönenwerd zur alljährlichen * Schulreise* . Nach einer kurzen Zugfahrt nach Biel und dem Bummel zum See bestiegen wir das Schiff für die anstehende Drei- Seen- Fahrt. Trotz anfänglich leichtem Dunst herrschte bald eitler Sonnenschein und die herrlichen Weingegenden des Bieler - Neuenburger und Murten See zeigten sich sich in ihrer vollen Pracht. Bei einem Apero mit feinen Häppchen und regionalen Weinen stieg nebst dem Thermometer bald auch die Stimmung auf dem Schiff . Der Zihl- und Broyekanal stellten aber keine Hindernisse dar und so erreichten wir gegen Mittag wie geplant Murten.

Dass die Gegend auch kulinarisch etwas zu bieten hat erlebten wir in einer wunderschönen Gartenterrasse mit Seeblick.Fisch ,Wein und ein Kellner in Höchstform waren schlichtweg Klasse und so war der Abschied ( wie auch die Beine ) etwas schwer.

Der Marsch zum Bahnhof war deshalb willkommene Therapie. Nach einer Zugfahrt über Bern erreichten wir schliesslich wieder den Ausgangspunkt Olten.

Beim * Fürobebier * konnten wir einen ereignisreichen und wunderschönen Tag noch einmal resümieren und uns schon auf die nächste Ausgabe 2020 vorbereiten und freuen.