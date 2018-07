Die Stiftung Reusstal hat seit anfangs 2018 in ihrem 56. Organisationsjahr eine komplett neu revidierte Urkunde. Im Zweckartikel wurde fast nichts verändert, in der Organisationsform aber Wesentliches. So wurde als wichtigste Änderung der Stiftungsrat, das oberste Organ der Stiftung, massiv verkleinert und neu ein Beirat eingesetzt. Dieser soll den Stiftungsrat beraten und vernetzen. Der Stiftungsrat wie der Beirat arbeiten ehrenamtlich.

An der Jahresversammlung im Restaurant Hecht konnte der Stiftungsrat das erste Mal mit dem Beirat tagen. Die anwesenden 10 von 15 Beiratsmitglieder wurden über die aktuellen Belange der Stiftung informiert: Jahresberichte, Jahresrechnung, Beiratsreglement und aktuelle Projekte in Planung wurden vorgestellt und die Vernehmlassung zum Golfplatzprojekt im Gnadenthal Niederwil zur Kenntnis genommen. Fragen wurden gestellt zur von der Stiftung Reusstal organisierten Aufsicht in den Schutzgebieten der aargauischen Reussebene südlich Bremgarten und an der Ottenbacher, Obfelder und Maschwander Reuss, insbesondere zu den neuen Problemen mit Drohnen. Nach einer fast zweistündigen Sitzung waren alle zu einem Apéro eingeladen, welcher zur weiteren Vernetzung der Stiftungsräte mit den Beiräten beitrug.