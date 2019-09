Am Morgen um 8 Uhr besammelten sich 18 gutgelaunte Frauen und 3 Männer beim Alterszentrum Schlossrued. Mit einem Kleinbus führte uns der Carchauffeur über Nebenstrassen vorbei an blühenden Felder und wunderbare Landschaft Richtung Emmental.

Im Hotel Bären in Sumiswald, in einem alten aber sehr schön renoviertes Hotel im alten Stil machten wir unser Kaffeehalt.

Weiter ging es nach Aeschiried ins Hotel Chemihütte oberhalb des Thunersees wo wir auf der sehr schönen Terasse mit Ausblick auf den Niessen Eiger, Mönch und Jungfrau das feine Essen geniessen konnten. Hinterher hatten wir noch Zeit ein wenig die Umgebung und die wunderbare Aussicht zu zu geniessen.

Am späteren Nachmittag ging es dann weiter über den Brünig , Richtung Luzern. In Hergiswil gab es dann nochmals ein Zwischenhalt am See. Hinterher ging es dann zügig Richtung Schöftland. Mit Privatautos fuhren noch einige nach Schlossrued in die Schmitte, wo der Tag bei einem gemütlichen Nachtessen den Ausklang fand. Danken möchten wir dem Reiseleiter Werner, Sophie Krebs und Karoline von der Gruppe Fuchs für die schöne gut organisierte Reise, gemeinsam freuen wir uns auf die nächste über Basel.