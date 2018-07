Jahresausflug der Nordic Walking Gruppe Siggenthal

Die Wetterprognosen waren vielversprechen an diesem Ausflugstag der Nordic Walking Gruppe Siggenthal. Eine grosse Schar Nordic Walker/innen mit ihren Leiterinnen starteten in Niederweningen und fuhren mit der S- Bahn

direkt nach Rapperswil an den oberen Zürichsee. Dort empfing uns

die örtliche Tourismusführerin zu einer spannenden Tour durch die mittelalterliche und sehr schöne Altstadt.

Wir besichtigten das Kapuzinerkloster, konnten uns an den prächtig blühenden

Rosengärten freuen und genossen die wunderbare Aussicht vom Schlosshügel über die

Rosenstadt, See und Berge. Im Schlosshof und in den Gassen erfuhren wir auch viel

wissenswertes über die Geschichte und Bräuche der Stadt. Danach genossen wir unser

Mittagessen auf der Terrasse des Restaurants Falkenburg am Hauptplatz.

Am Nachmittag gingen wir dann zu Fuss (die Walking Stöcke blieben bei diesem Ausflug zuhause) über den bekannten

Hurdensteg nach Pfäffikon/SZ. Ein spezielles Erlebnis ist es über diesen Holzsteg zu laufen. Es war heiss und alle haben geschwitzt. Das kühle Getränk und die feine Glace im Restaurant am See, haben einige in Ferienstimmung versetzt.

Der Schlusspunkt von diesem Ausflug

war dann die Fahrt mit dem Schiff via Insel Ufenau zurück nach Rapperswil und die

Rückfahrt mit dem Zug wieder nach Hause.

Die Nordic Walking Gruppe Siggenthal trifft sich jeden Mittwochmorgen um 9.00 Uhr auf der Ebni beim Schützenhaus. In zwei Stärkegruppen wird gewalkt und auch Kraft trainiert, Dauer 75 Minuten. Neue Teilnehmer/ innen sind jederzeit willkommen. Weiter Info unter 079/ 625 27 70.