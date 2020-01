Jahresauftakt 2020 beginnt mit dem 123. Bechtoldschwinget in der Saalsporthalle in Zürich- Wiedikon.

PA/ Das Jahr ist noch jung und mit dem Beschtoldschwinget beginnt die Saison 2020. Vier Aargauer Schwinger standen um 08.30 Uhr parat für die Zweikämpfe. Hügli Kaj, Roth Jan, Roth Tim und Stadler Kevin. Hermann Oliver gemeldete sich krankheitshalber ab. Zum Auftakt startete Hügli Kaj mit dem Eidgenossen Burkhalter Stefan, den er leider verlor, so verloren auch die Roth Brüdern ihren ersten Gang. Stadler Kevin konnte seinen Gang gegen Lanter Christian stellen. Auch nach dem dritten Gang überzeugten unsere Schwinger nicht auf der Zwischenrangliste. Hügli Kaj 9b. Roth Tim 9e, Stadler Kevin 13d, und Roth Tim platzierte such auf den 14ten Platz. Rund 1700 Zuschauer zog es in die Saalsporthalle, in der 116 Schwinger im noch jungen Jahr ihre Arbeit im Sägemehl verrichteten. Den Ausstich mit 35,75 erreichten Hügli Kaj der seinen vierten Gang gegen Jöhl Christian für sich entscheiden konnte. Die Brüder Roth standen gemeinsam auf Rang 12 mit 35,75. Nur Stadler Kevin fand gegen Tschudi Mario kein Rezept und musste mit einem Unentschieden und der Punktzahl von 34,75 den Platz verlassen. Keiner erreichte die Auszeichnung aber ein Lob dabei gewesen zu sein!

Ohne Unfälle ging das Schwingfest mit dem Festsieger Gieger Samuel um 17.00 Uhr zu Ende.

Einen guten Auftakt der Schwingsaison 2020 ist getan.

Mehr vom schwingen unter www.schwingen-ag.ch

Fotos: Pascale Alpiger