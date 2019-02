Island, mit Ausnahme der Hauptstadt Reykjavik sehr dünn besiedelt, kann füglich als Naturinsel bezeichnet werden. Für einen begabten Reise- und Naturfotografen wie den Berner Stefan Pfander ein Paradies. Unter dem Titel ‚Island – Insel aus Feuer und Eis‘ zeigte er einen beeindruckenden Multivisions-Vortrag, organisiert von der Kultur- und Sportkommission der Gemeinde Buchegg. Mit bewegten Bildern, Fotografien, Kommentaren sowie unterlegt mit Musik entführte Stefan Pfander auf eine grossartige Rundreise im Süden der Insel.

Das Element Wasser in allen möglichen Aggregatszuständen – Gletscher, Schnee, Regen, Wasserdampf, Wasserfälle, Fluten, Seen und Flüsse, die bekannten Springquellen und nicht zuletzt das Meer - ergaben faszinierende Bilder. Der unruhige Boden wurde spürbar, das vulkanische Gebirge, die heissen Quellen, die dampfenden Abhänge, die sumpfigen Böden liessen die Gewalt der Natur erahnen. Das manchmal von Stunde zu Stunde wechselnde Wetter, die teilweise starken Winde, die verschiedenen Jahres- und Tageszeiten brachten immer wieder neue tolle Lichteffekte. Wer sich in grandiosen Sonnenuntergängen verlieren wollte, um zu Mittsommerzeiten nach gleich wenigen Stunden auch wieder den Sonnenaufgang erleben zu können, der kam auf seine Rechnung.

Auch die Fauna Islands ist einmalig, vor allem Millionen Vögel wie etwa typische Papageientaucher oder Kurzschnabelgänse oder Küstenschwalben finden hier ihren Lebensraum. Schafherden und Islandpferde grasen auf den als Weideland nutzbaren Böden. Und am Strand kann man auch das Glück haben, Walen im Wasser oder sogar einer schlafenden jungen Robbe zu begegnen. Die Pfanzenwelt bringt sich im wechselnden Licht immer wieder in Form von bunten Flechten und Moosen neu zur Geltung.

Ob die Leute gewusst haben was sie erwartet, ob sie alle schon eine Islandreise planen (wie inzwischen über eine Million Touristen jährlich, zunehmend aus asiatische Ländern), ob es einfach Sehnsucht nach Natur und Weite ist, ob die Buechibärger gar eine Art Seelenverwandtschaft mit den isländischen Menschen mit Wikinger- oder keltischen Ursprüngen spüren: der Erfolg der Veranstaltung war jedenfalls überwältigend und der Gemeindesaal in Mühledorf platzte förmlich aus den Nähten.

Göpf Berweger, Hessigkofen