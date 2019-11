Ippon-Shobu Cup 10.11.19 in der Sporthalle Rankhof Basel

Ab 14:00 trafen sich 8 Dojos in der Sporthalle Rankhof in Basel. Vom Karate Sportverein waren 9 Athleten am Start und konnten die folgenden Podestplätze gewinnen:

Simo Ilic 1. Platz Kumite Elite Open

Simo Ilic 1. Platz Kumite Team Elite

Mico Ilic 3. Platz Kumite Elite Open

Mico Ilic 1. Platz Kumite Team Elite

Sandra Tartaglia 1. Platz Kumite Team Elite

Vanja Makulovic 3. Platz Kumite U18 Damen open

Vanja Makulovic 3. Platz Kumite Team U18 Damen

Youssef Mouhim 3. Platz Kumite Team U18 Herren

Jan Körner 3. Platz Kumite Team U18 Herren

Leonora Cadjenovic 1. Platz Kumite U16 Damen

Leonora Cadjenovic 2. Platz Kumite U16 Damen

Leonora Cadjenovic 3. Platz Kumite Team U18 Damen

Djordje Smudic 3. Platz Kumite Team U18 Herren

Sana Oubane 3. Platz Kumite Team U18 Damen

Wir gratulieren allen Karatekas für die tollen Leistungen und allen Anwesenden Eltern.

