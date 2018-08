Auch in diesem Jahr war es wieder soweit, Konfirmanden und Konfirmandinnen aus allen vier Pfarrkreisen der reformierten Kirchgemeinde Olten machten sich auf den Weg nach Emmetten NW ins Konfirmandenlager. Im Hotel Seeblick erwartete die jungen Menschen ein abwechslungsreiches Programm.



Am ersten Abend stand das Kennernlernen im Vordergrund. Der Tag endete, wie an den folgenden auch, mit einem Abendgebet.

Der nächste Tag begann mit einem Morgengebet und einem leckeren Zmorge. Anschliessend hörten die Jugendlichen einen spannenden Input zum Thema "Durst". Danach zog es uns gemeinsam in die Seebadi nach Buochs NW.



In den weiteren Tagen hörten die angehenden Konfirmanden noch viel Spannendes über Gott, wanderten zur Rütliwiese und auf die Klewenalp, fuhren mit dem Bike-Board den Berg hinunter und erlebten noch vieles mehr. Sie genossen Freizeit und Gemeinschaft in herrlicher Lage.



Das Lager war ein voller Erfolg und die jungen Menschen starten nun gut gerüstet in die Konfirmandenzeit. (Text von Andreas Wurzer)