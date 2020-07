insieme Solothurn: Mir si wieder do - zwei Anlässe erfolgreich mit Schutzkonzept..

Das Jahresmotto von insieme Solothurn "Mitmache - mitrede" wird in diesem Covid Jahr immer treffender: "Mitmache" konnte man an der Velotour nach Altreu, dem ersten Anlass vom insieme träff seit dem Lockdown. Fröhliche Gesichter waren zu sehen, tolle Fahrzeuge, so auch das Mietvelo für zwei Personen vom Discherheim. Genussvoll und flott war die Gruppe unterwegs, - "das machen wir wieder" - war das Fazit des Abends. Eine halbe Woche später stand der Film "Zoomania" auf dem Programm. Dass Lachen gesund sei, zeigte sich einmal mehr. Es tut gut, wieder gemeinsame Zeiten zu verbringen.

Bei insieme kann man auch mitreden: So wurde gemeinsam das alternative Sommerprogramm auf die Beine gestellt, nachdem schweren Herzens das Ferienangebot in Heiligenschwendi abgesagt werden musste. Es stehen Ausflüge mit Kleinbussen wie der Besuch des Schilthorns, des Lauenensees und des Sikyparks auf dem Programm. Kleinere Anlässe wie Geschichten hören finden im Lokal des Alten Spitals statt und Abendspaziergänge sowie eine Führung durch das Alte Spital bereichern die Aktivitäten. So machen wir das Beste draus - Hauptsache insieme. Weitere Informationen finden sich auf http://www.insieme-solothurn.ch/ oder Facebook.