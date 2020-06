Seit gestern dürfen sich anscheinend 1000 Personen gleichzeitig in der Badi Birmensdorf aufhalten. Leider weiss das die Bevölkerung nicht!!! Es grenzt an Schizophrenie, wenn man zuerst im Internet nachschauen muss, ob es noch Platz hat!!! So entdeckte ich gestern zufällig, dass es um 11 Uhr noch 936 freie Plätze in der Badi Geren in Birmensdorf gab.