Im NäijereHuus: Aus der Schatzkiste des Künstlers Christoph R. Aerni

Ausstellung

Februar – 22. März 2020

Christoph R. Aerni, Bildhauer und Kunstmaler, Egerkingen

Eine Auswahl von vielen Bildern aus der Schatzkammer des Künstlers.

Betritt man das Atelier von Christoph R. Aerni in Egerkingen, steht man in einer Schatzkammer. Wo soll man hinschauen, wo soll man hineingreifen? In die Kiste mit den Goldstücken oder in jene mit den Edelsteinen? In welcher Ecke beginnen, welches Gestell ausräumen? Da hilft nur eines: Gemeinsam mit dem Künstler durch die Räume gehen, über die Eindrücke reden, die Hintergründe zu den Motiven erfahren, merken, was der Künstler zeigen möchte, eine Auswahl treffen. – Und immer wieder staunen über die handwerklichen und kompositorischen Fähigkeiten des Künstlers, die in jedem Werk sichtbar werden. Staunen auch über die vielfältigen Möglichkeiten, für seine Motive – es sind mehrheitlich Frauenakte, aber auch Portraits - überraschende Licht- und Raumverhältnisse zu gestalten. In der NäijereHuus-Ausstellung sind hauptsächlich Bilder aus der letzten Schaffensperiode (2017-20) zu sehen.

Vernissage: Freitag, 28. Februar, 19 Uhr

Einführende Worte zur Ausstellung: Andreas Zumstein

Öffnungszeiten Galerie: Sa/So 14 – 17 Uhr, Fr 18 – 21 Uhr

Ausnahme: 15.03.2020, von 14 – 16:15 Uhr