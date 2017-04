Bereits zum 20. Mal findet dieses Jahr das beliebte Musiklager der Young Harmonists Balsthal statt. Eine Woche intensiv auf seinem Instrument zu üben, so verbringen die Jugendlichen gerne ihre Ferien.

Seit Ostermontag befindet sich das Jugendblasorchester im Wallis, um in Register- und Gesamtproben ein neues Konzertprogramm einzustudieren. In diesem Jahr steht die Vorbereitung fürs 2. Kantonale Jugendmusikfest in Grenchen im Zentrum. Nicht weniger als einen ersten Platz heisst es zu verteidigen. Die Marschmusikproben bei kühler Bergluft machen dabei besonders Spass. Das Lagerhaus Tärbinu in Visperterminen ist seit 2004 für eine Woche das zwischenzeitliche Zuhause, in welchem geprobt, gespielt, gegessen und geschlafen wird.

Während täglich bis zu acht Stunden proben Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, um so dem grossen Ziel näher zu kommen. Dank der bewährten Leiter-, Register-, und Küchencrew gilt diese Woche jeweils als ein Highlight des Jahres.

Am kommenden Sonntag werden die jungen Musiker ihr Können am Lagerabschlusskonzert unter Beweis stellen. Sie präsentieren dabei, was Sie unter der kompetenten Leitung von Hans Burkhalter in dieser Woche gelernt haben. Eine spezielle Beachtung werden bestimmt die Wettstücke fürs Kantonale Jugendmusikfest in Grenchen finden. Eröffnet wird das Konzert von den jüngsten Lagerteilnehmern, den Juniors unter der Leitung von Ruedi Jenni.

Konzertbeginn: Sonntag, 23. April 2017 11.00 Uhr im Kultursaal Haulismatt, Balsthal, Eintritt frei; Kollekte, Verpflegungsmöglichkeit im Anschluss ans Konzert

Text: Sabine Birkle, Balsthal

Foto: Esther Jenni-Heutschi, Balsthal