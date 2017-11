Am letzten Samstag, 11. November, hat die IG Tempo 30 im Lindenzentrum eine Standaktion durchgeführt mit dem Ziel, die Einwohnerinnen und Einwohner von Gränichen über die an der Gemeindeversammlung vom 27. November geplante Einführung von Tempo 30 zu informieren.

Die IG Tempo 30 hat im letzten Jahr, tatkräftig unterstützt durch Mitglieder der SP Gränichen, über 700 Unterschriften gesammelt und dem Gemeinderat überreicht mit der Bitte um Überprüfung und Installation von verkehrsberuhigenden Massnahmen, insbesondere in den Quartieren Ruus, Holtengraben, jedoch auch im Quartier Bläien.

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, ein Verkehrsingenieurbüro engagiert und Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass viele Quartierstrassen, die auch als Schulwege dienen, schmal sind, über keine Gehwege verfügen und ungenügende Sichtweiten aufweisen. Die Messungen haben gezeigt, dass auf diesen Strassen die Geschwindigkeiten zu hoch sind und insbesondere für Kinder ein Unfallrisiko darstellen. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, in den Wohnquartieren flächendeckend Tempo 30 einzuführen – was den Empfehlungen des bfu und des Kantons entspricht. Im Quartier Bläien ist ein Zonenfahrverbot geplant, um dem Schleichweg zu begegnen. Die Kosten für die Einführung der Tempo 30 Zonen sowie die Installation eines Zonenfahrverbotes belaufen sich schätzungsweise auf rund Fr. 144'000.

Die IG Tempo 30 empfiehlt, den Antrag des Gemeinderates für die Einführung von Tempo 30 anzunehmen und dem Verpflichtungkskredit zuzustimmen. Mit der Einführung von Tempo 30 wird nicht nur das Unfallrisiko vermindert, sondern auch der Lärmpegel gesenkt, wie Studien zeigen.

Die SP Gränichen schliesst sich diesen Empfehlungen an.