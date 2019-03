Die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt und damit der Wunsch, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu geniessen. Doch was, wenn Senioren Hilfe benötigen? Immer dann ist Home Instead zur Stelle. Neu auch in den Gemeinden der Bezirke Aarau, Lenzburg, Kulm und Zofingen.

Die Dienstleistungen reichen von der Unterstützung bei der Körperpflege und bei allen Arbeiten im Haushalt bis hin zur Erinnerung an Medikamente, der Begleitung ausser Haus oder der Demenz-Betreuung. Einsätze können von wenigen Stunden bis rund um die Uhr dauern. Die Betreuerinnen und Betreuer sind gut ausgebildet, einfühlsam und leben in der Region. Thomas Wilhelm, Standortleiter in Gränichen, erklärt: «Wir sind immer da, wenn Senioren oder Angehörige uns brauchen. Wir können rasch starten, Dienste unkompliziert ausbauen oder auch reduzieren. Grossen Wert legen wir darauf, dass Betreuungsperson und Senior zusammenpassen und eine konstante Beziehung haben.» Und er ergänzt: «Betreuung ist für uns definitiv mehr als ein Beruf.»

Home Instead hat schweizweit rund 2'000 Mitarbeitende, trägt das SQS-Zertifikat für hohe professionelle Branchenstandards und ist von Schweizer Krankenkassen anerkannt. Eine umfassende Beratung – auch zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten – ist kostenlos.