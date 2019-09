HOLZWURM-REISE DER NIEDERÄMTER-SCHREINERMEISTER INS SCHÖNE APPENZELL!



Bei schönstem Wetter starteten die Niederämter-Schreinermeister ihre zwei tägige Schreinerreise ins schöne Appenzell.

Erster Halt war die Weissküfer-Manufaktur in Hundwil, dieses traditionelle Handwerk mit zB. der Herstellung von Holzfahreimern ist leider am aussterben.

Nach dem Mittagessen war dann das Highlight des Tages, die Besichtigung der Brauerei Locher AG, mit der anschliessenden Degustation von den Appenzeller Brauquöll-Bieren inkl. Säntis Malt Whisky für uns Schreiner angesagt, welches für das Spülen der staubigen Schreiner-Kehlen sehr gut war.

Die anschliessende Dorfführung durch Appenzell und das feine Nachtessen beendeten unseren ersten Ausflugstag.

Nach dem grosszügigen Frühstück mit Buffet, ging dann die Reise weiter nach Teufen in den Heilpflanzengarten von A.Vogel, wo wir Holzwürmer die Pflanzenblätter und Blüten frisch und unter fachlicher Anleitung degustieren konnten.

Das zweite Highlight am zweiten Tag, war dann das Appenzeller 7 Gang Mittagessen in einem schönen Appenzeller Restaurant in Rehetobel, inkl. mit schöner musikalischer Hackbrett und Chor Begleitung.

Bei der bequemen Heimfahrt, dank unserem Bus-Chauffeur, konnten wir dann noch die vielen schönen Holzhäuser und sonstige Holzbauten bewundern und der Tenor war unter uns Schreiner klar, der Kanton Appenzell ist ein Vorbild in Sachen Holz-Verwendung, bei welchem der Kanton Solothurn noch viel lernen könnte, ist doch Holz ein Co2 freier Werkstoff welcher in nächster Umgebung nachwächst!

Danken möchte ich der Schreinerei-Nabholz Schönenwerd, Herr Ismet Ebibi und seiner Frau, welche das sehr interessante Reiseprogramm für uns Schreiner zusammen gestellt hatte.



Walter Gurtner Holzwurm, Däniken